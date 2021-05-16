Dzaferovic'ten Netanyahu'ya tepki: Bosna Hersek İsrail'in Gazze'deki masum insanlara yaptığı saldırıları desteklemiyor
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ülkesine destek verenler arasında Bosna Hersek bayrağına yer vermesine tepki göstererek, ülkesinin İsrail'e destek vermediğini, vermeyeceğini bildirdi.
Saraybosna
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı paylaşımda İsrail'in mevcut saldırılarına destek veren ülkelere yer vermiş ve aralarında Bosna Hersek bayrağını da kullanmıştır. Netanyahu'ya mesajım şudur; Bosna Hersek İsrail'in Gazze'deki masum insanlara yaptığı saldırıları desteklemiyor, desteklemeyecek de." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına bir an önce son vermesi çağrısında bulunan Dzaferovic, Filistin halkı için barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD, Kanada, Almanya, İtalya gibi ülkelerin bayraklarına yer vererek, "İsrail'in yanında durduğunuz ve terör saldırılarına karşı verdiği mücadeleye destek verdiğiniz için teşekkür ederim." ifadelerine yer vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.