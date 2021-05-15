Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Hamas'ın, halkın yoğun olarak yaşadığı bölgelerden İsrail'e roket attığını iddia ederken yıllar önce Suriye'de çekildiği tahmin edilen görüntüyü kullandı.

Mustafa Deveci   | 15.05.2021
Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arapça basından sorumlu sözcüsü Gendelman, bir apartmandan roket atışları yapıldığına ilişkin görüntüyü 11 Mayıs'ta Twitter hesabından paylaştı.

Gendelman, söz konusu görüntünün Gazze'de çekildiğini ve Hamas'ın, halkın yoğun olarak yaşadığı bölgeden İsrail tarafına roket attığını gösterdiğini iddia etti.

Bazı kullanıcılarının dikkati üzerine, görüntünün büyük ihtimalle Suriye'de kaydedildiği ve 2018'de Youtube'a yüklendiği ortaya çıktı.

Tepkiler üzerine İsrailli sözcü, dezenformasyon içeren mesajını sildi.

İsrail, abluka nedeniyle 2 milyon Filistinlinin sıkışıp kaldığı Gazze Şeridi'ni 10 Mayıs'tan bu yana bombalıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 126 Filistinli şehit oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde 1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bazı önemli bilinmeyenler var
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın

Benzer haberler

İsrail savaş uçakları yoğun şekilde Gazze’nin kuzeyini bombalıyor

İsrail savaş uçakları yoğun şekilde Gazze’nin kuzeyini bombalıyor

Ankara Kalesi, Filistin'e destek için ışıklandırıldı

Filistin Başbakanı Iştiyye BM'den İsrail'in saldırılarını durdurması için harekete geçmesini istedi

ABD Senatörü Bernie Sanders'tan Filistin konusunda 'Rotamızı değiştirelim' çağrısı

ABD Senatörü Bernie Sanders'tan Filistin konusunda 'Rotamızı değiştirelim' çağrısı
İşgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saat içinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 11’e çıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saat içinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 11’e çıktı
Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı

Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı