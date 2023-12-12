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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin aileleri, "7 Ekim başarısızlığının" incelenmesini istiyor

Gazze Şeridi'nde alıkonulan İsrailli esirlerin aileleri, hükümetten 7 Ekim'deki Hamas saldırısındaki güvenlik zafiyetinin incelenmesi için bağımsız bir komisyon kurulmasını talep etti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hamdi Yıldız  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
İsrailli esirlerin aileleri, "7 Ekim başarısızlığının" incelenmesini istiyor Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs

İsrail Hayom gazetesi, Yahudi Hanuka Bayramı kutlamaları için bir araya gelen İsrailli esirlerin ailelerinin, hala Gazze'de tutulan esirlerin evlerine geri getirilmesi için yapılan faaliyetlere ilişkin görüşlerine yer verdi.

Tel Aviv'deki bir otelde bir araya gelip esirlerin evlerine dönmesi dileğiyle mum yakan aileler, hükümetin esir konusunu ihmal ettiğinden ve taleplerine ilgi göstermediğinden şikayet etti.

Esir aileleri ve yakınları, hükümetten 7 Ekim saldırısına sebebiyet veren güvenlik zafiyetleri ve sorumlu kişilerin başarısızlığının incelenmesi için bağımsız bir komisyon kurmasını istedi.

Ailelerin temsilcilerinden Erez Zourkani, "Fiili olarak yenildik ve hiç kimse gözlerimizin içine bakarak sorumluluğu üstlenmiyor." dedi.

7 Ekim saldırısında ölenlerin ailelerine yardım edeceklerini belirten Zourkani, "beklemeleri için hiçbir sebep olmadığını, hayatlarının yok oluşunun örtbas edilmesine izin vermeyeceklerini ve bir inceleme komisyonu kuracaklarını" dile getirdi.

Saldırı Kurbanları Örgütü Başkanı Evi Mozis de İsrail hükümetine, kurbanların ailelerine hem psikolojik hem maddi destek verme çağrısında bulundu.

İsrailli esirlerin aileleri ve yakınları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde tutulan esirlerin evlerine dönmesi için İsrail hükümetine baskı kurmaya devam ediyor.

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