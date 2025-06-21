Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,415.10
BTC/USDT
103,488.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, AB'yi İsrail'e karşı somut adım atmaya çağırdı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail'le ortaklık anlaşmasını gözden geçiren Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'e karşı somut adım atmaya çağırdı.

Behlül Çetinkaya  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, AB'yi İsrail'e karşı somut adım atmaya çağırdı

Londra

Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesine değinerek varılan sonuçlardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İsrail'in eylemlerinin gerçek bir bedeli olması gerektiğini belirten Harris, şu ifadeleri kullandı:

"Gözden geçirmenin sonucunda İsrail'e karşı ihlalleri nedeniyle hızlı ve somut adımlar atılmalı. Ölümlere son vermek için harekete geçmeliyiz. Dünya, aç çocuklar krizini görmezden gelemez. Bunun gerçek bir bedeli olmalı. Bu hafta Brüksel'den İrlanda'ya götüreceğim mesaj budur."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AB, Avrupa kamuoyundan yükselen çağrıların ardından Hollanda'nın teklifi üzerine 20 Mayıs'ta, İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı incelemeye almıştı.

İsrail ile yürürlükteki anlaşmanın uluslararası hukuka uyma şartını ihlal edip etmediğine yönelik yapılan incelemede, Tel Aviv’in anlaşmayı ciddi şekilde ihlal ettiği sonucuna varıldığı bildirilmişti.

İhlale ilişkin örnekler arasında Gazze’ye yönelik insani yardım ablukası, hastanelere yönelik saldırılar, Filistin nüfusunun zorla yerinden edilmesi, toplu tutuklamalar, keyfi gözaltılar, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesi ve İsrailliler tarafından uygulanan şiddet yer alıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da ziraat alanı ve makilikteki yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 55 bini aşkın samuray arısı doğaya salındı
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm istiyor
YTB ve ICYF arasında "Ümmet Burs Programı" işbirliği anlaşması imzalandı

Benzer haberler

İsveç ve İngiltere'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İsveç ve İngiltere'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Borrell'e göre AB, İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına inanmaya başladı

Rusya'dan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların küreselleşebileceği uyarısı

İsrailli uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin İran rejimini devirme amacına ulaşamayacağını düşünüyor

İsrailli uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin İran rejimini devirme amacına ulaşamayacağını düşünüyor
İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, AB'yi İsrail'e karşı somut adım atmaya çağırdı

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, AB'yi İsrail'e karşı somut adım atmaya çağırdı
Lübnan, İsrail ile İran arasındaki savaştan kaçınmayı başarabilecek mi?

Lübnan, İsrail ile İran arasındaki savaştan kaçınmayı başarabilecek mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet