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İsrail savaş uçakları AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu Londra’da, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi protesto ediliyor.
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Dünya

İsrail ordusu, AP ile Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binayı yerle bir etti

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hamdi Yıldız   | 15.05.2021
İsrail ordusu, AP ile Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binayı yerle bir etti Fotoğraf: Mustafa Hassona / AA

Gazze

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.

AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu.

Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti.

Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıtmıştı.

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