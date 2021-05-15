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Dünya

Al Jazeera: İsrail'in yaptığı, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir

Al Jazeera'dan yapılan açıklamada, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir." ifadeleri kullanıldı.

Said İbicioğlu,Mehmet Nuri Uçar   | 15.05.2021
Al Jazeera: İsrail'in yaptığı, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

İstanbul

İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bölgeden duman yükseldi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera, İsrail'in Gazze'de içinde ofisinin bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıkmasını barbarca bir eylem olarak nitelendirdi.

Al Jazeera Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki ofisini yıkması kınanarak, uluslararası topluma gazetecilerin korunması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir." ifadelerine yer verildi.

Bütün sorumluluğun İsrail hükümetine ait olduğu aktarılan açıklamada, tüm hukuki adımların atılacağı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İzleyicilerimize, Gazze'de, Filistin topraklarında ve İsrail'de olup biten gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğimize söz veriyoruz."

"İsrail'in Gazze'de yayın yapan basın kuruluşlarının üstlendiği rolden rahatsız olduğu çok açık"

Al Jazeera Gazze Ofis Müdürü Vail ed-Dehduh ise basına yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de yayın yapan Al Jazeera ve diğer basın kuruluşlarının üstlendiği rolden rahatsız olduğu çok açık. Ancak sonuçta söz konusu yayın kuruluşları tarafsız ve doğru bir şekilde görevini yapıyor." dedi.

Dehduh, İsrail'in saldırısının, başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere uluslararası sözleşmelerde yer alan insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail'in yüzlerce sivilin bulunduğu evleri yıkmasının ardından sıranın basın kuruluşlarına geldiğini aktaran Dehduh, "Bize bu saldırıları yapan kişilere en güzel cevabımız görevimizi yapmaya ve olayları tarafsız bir şekilde dünyaya ulaştırmaya devam etmemiz olacaktır." diye konuştu.

Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edilmişti.

AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu.

Al Jazeera'nın Gazze Ofis Müdürü Dehduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti.

Ayrıca Al Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıtmıştı.

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