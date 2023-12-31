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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Beeri mevkiinden yayındayız.
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Dünya

İsrail ile Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi

Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediği, İsrail savaş uçaklarının da Hizbullah hedefini vurduğu bildirildi.

İdiris Okuduci  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
İsrail ile Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi

Beyrut

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde yer alan Hanita askeri noktasına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Ramya beldesi çevresinde Hizbullah'a ait hedefleri ve askeri altyapıyı vurduğu kaydedildi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda 134 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Hizbullah: Lübnan'daki savaşın durması için Gazze'deki savaş durmalı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın yeni yıl arifesinde Lübnan'ın güneyindeki son duruma ilişkin açıklaması, Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından paylaşıldı.

İsrail'in, savaşın tam ortasında olan kuzeydeki İsrailli yerleşimcileri bu bölgeye geri döndüremeyeceğini kaydeden Kasım, şu ifadeleri kullandı:

"(İsrail) Ne bu savaşta ne de savaşın sonunda bir zafer elde edecek. Lübnan'daki savaşın durabilmesi için öncelikle Gazze savaşının durması gerekiyor. Lübnan'da sivillere yönelik bombardımanın devam etmesi, tepkinin, İsrail saldırganlığıyla orantılı şekilde daha güçlü olacağı anlamına geliyor."


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