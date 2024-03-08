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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeliler, ramazan ayı öncesi son cuma namazını İsrail saldırısında yıkılan caminin enkazında kıldı

Saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinliler, ramazan ayı öncesindeki son cuma namazını İsrail bombardımanında yıkılan Faruk Camii'nin enkazı yanında eda etti.

Mustafa Deveci  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Gazzeliler, ramazan ayı öncesi son cuma namazını İsrail saldırısında yıkılan caminin enkazında kıldı Fotoğraf: Abed Zagout/AA

Ankara

Gazze'de İsrail saldırılarına hedef olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin sığındığı Refah kentindeki Faruk Camii de bunlardan biri. Bombardıman nedeniyle yerleşkesi enkaza dönen caminin sadece minaresi ayakta duruyor.

İsrail saldırısı nedeniyle yıkılan Faruk Camii'si yerleşkesinde ibadet edilemiyor. Ramazan ayı öncesi son cuma namazını kılmak isteyen yüzlerce Filistinli, Faruk Camii'nin enkazı yanında toplandı. Her yaştan Filistinli, yere serilen sedirler üzerinde cuma namazını caminin enkazı arasında eda etti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bombalanan 500'den fazla cami enkaza döndü.

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