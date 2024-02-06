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Dünya

İsrail'in 123 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 27 bin 585'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 27 bin 585'e yükseldi.

Mohammed Majed, Çağrı Koşak  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
İsrail'in 123 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 27 bin 585'e yükseldi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 123 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 12 katliam gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 107 kişinin öldürüldüğü, 143 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 585'e, yaralı sayısının da 66 bin 978'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle enkaz altında veya yol kenarlarında kalan cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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