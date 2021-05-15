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İsrail savaş uçakları AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu İrlanda'da, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi protesto ediliyor
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Dünya

Beyaz Saray: Gazetecilerin güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik

Beyaz Saray, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." açıklamasında bulundu.

Dildar Baykan,Hakan Çopur   | 15.05.2021
Beyaz Saray: Gazetecilerin güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.

Psaki, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.

Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.


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