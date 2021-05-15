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Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İşgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor

Mehmet Tosun   | 15.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İşgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail'in, basın özgürlüğüne de darbe vurduğunu belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail'in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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