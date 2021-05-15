Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İşgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail'in, basın özgürlüğüne de darbe vurduğunu belirtti.
İsrail katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 15, 2021
Gazze’de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor.
Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail’in bu alçak saldırılarını lanetliyorum.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail'in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.