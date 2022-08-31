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Dünya

DSÖ: Pakistan'daki sellerde 800'den fazla tıbbi tesis hasar gördü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle ülke genelinde 888 tıbbi tesisin hasar gördüğünü açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 31.08.2022
DSÖ: Pakistan'daki sellerde 800'den fazla tıbbi tesis hasar gördü

Geneve

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisine dair veriler paylaşıldı.

Açıklamada sellerin, ülke genelinde hastane, klinik ve diğer türlü tıbbi tesislerin 888'ine hasar verdiği, 180 tesisi ise tamamen kullanılmaz hale getirdiği bildirildi.

Hastane ve kliniklerin uğradığı hasarın ardından milyonlarca kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı kaydedildi.

Sellerin ülkede halihazırda etkisini gösteren ishal, dang humması, sıtma, çocuk felci ve Kovid-19 salgınlarını daha kötüye götürdüğü, su arıtma kaynaklarının zarar gördüğü bölgelerde salgın riskinin yüksek olduğu bildirildi.

"Selin etkileri önceki yıllardan daha korkunç"

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed Al-Mandhari, sellerin bu yıl yol açtığı hasarın önceki yıllardan daha korkunç boyutta olduğunu belirtti.

Mandhari, selin etkili olduğu ve tıbbi tesislerin hasar gördüğü bölgelerde acil sağlık hizmetlerinin sürmesi için DSÖ'nün yardım çalışmalarına başladığını aktardı.

DSÖ Pakistan Temsilcisi Dr. Palitha Mahipala da Pakistan'da sellerin sağlık hizmetlerine olumsuz etkilerini yatıştırmak için sahada bulunduklarını ifade ederek "Selin etkili olduğu bölgedeki vatandaşlara temel sağlık hizmetlerini sağlamak, salgınların yayılımını takip etmek ve önlemek, en büyük önceliğimizdir." dedi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinason Ofisi (OCHA), sel felaketinin ardından Pakistan için 160 milyon ABD doları yardım kampanyası başlatmıştı.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi hayatını kaybetti ve 3554 kişi yaralandı. Toplam 33,4 milyon kişi sellerden etkilendi.

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