Dünya genelinde her 4 kişiden 1'i güvenli içme suyuna erişemiyor

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, dünya genelinde her 4 kişiden 1'inin güvenli bir şekilde yönetilen içme suyuna erişemediğini belirterek, bu durumdan en fazla az gelişmiş ülkelerin etkilendiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Dünya genelinde her 4 kişiden 1'i güvenli içme suyuna erişemiyor

Cenevre

DSÖ ve UNICEF, Dünya Su Haftası kapsamında başlatılan "Hane İçme Suyu ve Sanitasyonunda İlerleme 2000-2024: Eşitsizliklere Özel Odaklanma" başlıklı yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, son 10 yılda kaydedilen ilerlemeye rağmen dünya genelinde milyarlarca insanın hala temel su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişemediği belirtilerek, bu durumun da onları hastalık ve daha derin bir sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya bıraktığı bildirildi.

Düşük gelirli ülkelerde, kırılgan ortamlarda, kırsal topluluklarda, çocuklar ve azınlık etnik ve yerli gruplarda yaşayanların, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişmede en büyük eşitsizliklerle yüzleştiği belirtildi.

Raporda, "2015'ten bu yana kaydedilen kazanımlara rağmen her 4 kişiden 1'i (dünya genelinde 2,1 milyar kişi) hala güvenli bir şekilde yönetilen içme suyuna erişemiyor. 3,4 milyar insan hala güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyondan yoksun. 1,7 milyar insan hala evde temel hijyen hizmetlerinden yoksun." ifadeleri kullanıldı.

En az gelişmiş ülkelerdeki insanların temel içme suyu ve sanitasyon hizmetlerinden yoksun olma olasılığının, diğer ülkelerdeki insanlara göre iki kattan fazla olduğu kaydedilen raporda, bu insanların temel hijyen hizmetlerinden yoksun olma olasılığının ise 3 kattan fazla olduğuna vurgu yapıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Yapay Zeka Direktörü Dr. Ruediger Krech, su, sanitasyon ve hijyenin ayrıcalık olmadığını ve temel insan hakkı olduğunu vurguladı.

Krech, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma sözümüzü yerine getirmek istiyorsak, özellikle en dışlanmış topluluklar için harekete geçmeyi hızlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

UNICEF Su, Sanitasyon ve Hijyen Direktörü Cecilia Scharp ise, "Çocuklar güvenli suya, sanitasyona ve hijyene erişemediğinde, sağlıkları, eğitimleri ve gelecekleri riske giriyor, Mevcut hızla, her çocuk için güvenli su ve sanitasyon vaadi giderek daha da ulaşılmaz hale geliyor. Bu da bize en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmak için daha hızlı ve daha cesurca hareket etmemiz gerektiğini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

