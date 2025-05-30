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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü

Can Efesoy  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ukrayna'ya ziyarette bulunan Fidan, Umerov ile bir araya geldi.

Fidan, ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüşmüştü.

30.05.2025

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