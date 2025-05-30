Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ukrayna'ya ziyarette bulunan Fidan, Umerov ile bir araya geldi.
Fidan, ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüşmüştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı