Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu'nu Kiev'de kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kırım Tatarları Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov ve KTMM heyetini Kiev Büyükelçiliğimizde kabul etti." ifadeleri kullanıldı.
Bakanımız @HakanFidan, Kırım Tatarları Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov ve KTMM heyetini Kiev Büyükelçiliğimizde kabul etti. pic.twitter.com/2nooD1nXwd— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 30, 2025
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