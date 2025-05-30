Bakan Fidan, İngiltereli mevkidaşı Lammy ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımları değerlendirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Lammy telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımlar değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, Suriye'deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel konular da ele alındı.
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