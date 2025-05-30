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Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Fidan'ın, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ele alındı.

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