Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'la görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ukrayna'ya ziyarette bulunan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldi.
Fidan, ziyaret kapsamında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.
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