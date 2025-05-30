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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Büşranur Keskinkılıç, Can Efesoy  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edildi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'la görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ukrayna'ya ziyarette bulunan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldi.

Fidan, ziyaret kapsamında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

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