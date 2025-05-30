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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze saldırılarının yol açtığı sera gazı salınımının 100'den fazla ülkenin yıllık emisyonunu aşacağı saptandı

Bilim insanları, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak'ta geçici ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ortaya çıkan sera gazı emisyonunun, uzun vadede 100'den fazla ülkenin yıllık emisyonundan daha fazla olacağını tespit etti.

Sercan İrkin  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
İsrail'in Gazze saldırılarının yol açtığı sera gazı salınımının 100'den fazla ülkenin yıllık emisyonunu aşacağı saptandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

İngiltere, ABD, Gana, Ukrayna ve Avusturya'dan bilim insanlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 aylık saldırılarının ekolojik etkilerini incelediği çalışma, Sosyal Bilimler Araştırma Ağına (SSRN) sunuldu.

Araştırmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ortaya çıkan sera gazı emisyonuna çatışma öncesi ve sonrası inşaat faaliyetlerinin de eklenmesiyle 102 ülkenin yıllık emisyonunu aşacağı belirtildi.

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Gazze'nin yıkımı, molozların temizlenmesi ve bölgenin yeniden inşasının uzun vadeli iklim maliyetinin 31 milyon ton karbondioksite eşdeğer olacağı ortaya konulan araştırmada, bu rakamın Kosta Rika ve Estonya'nın 2023'te saldığı yıllık sera gazlarının toplamından daha fazla olduğu aktarıldı.

Çalışmada, 7 Ekim 2023 ila 19 Ocak arasında salınan 1,89 milyon ton karbondioksitin ise yaklaşık yüzde 30'unun, ABD'nin 50 bin ton silah ve askeri malzemeyi kargo uçakları ve gemiler aracılığıyla İsrail'e sevk etmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Bu miktarın yüzde 20 civarında bir kısmının ise İsrail'in keşif ve bombalama misyonları, tanklar ve diğer askeri araçlardan çıkan yakıt, ayrıca bombaların ve topların imalatı ve patlatılması sırasında ortaya çıkan CO2'den kaynaklandığı bildirilen araştırmada, bu emisyonların yüzde 40'ından fazlasının İsrail'in Gazze'ye girişine izin verdiği yardım kamyonlarından kaynaklandığı bildirildi.

Araştırmada, İsrail'in saldırılarının en büyük iklim maliyetinin ise Gazze'nin yeniden inşa sürecinde ortaya çıkacağı ifade edildi.

Gazze'deki enkazın taşınmasının ardından 436 bin apartman, 700 okul, cami, devlet dairesi ve benzeri binaların yanı sıra yolların yeniden inşası sürecinde yaklaşık 29,4 milyon ton karbondioksite eşdeğer sera gazı salınımı gerçekleşeceğini öngören araştırmacılar, bu miktarın Afganistan'ın 2023'te ürettiği toplam emisyona eşdeğer olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, İsrail'in Gazze, Yemen, İran ve Lübnan'daki saldırılarının uzun vadeli iklim maliyetinin, 84 doğal gaz santralinin bir yıl boyunca çalışmasına eşdeğer olduğunu tahmin ediyor.

Çalışmanın bulguları, yayımlanmak üzere "One Earth" dergisinde hakem değerlendirmesi altında bulunuyor.


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