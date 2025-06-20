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Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde denizde oluşan kirlilik ve petrol ürünü kokusu sebebiyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

Selim Bostancı  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, mavi bayraklı 3 kilometrelik sahil şeridine sahip tatil beldesinde deniz yüzeyinde kirlilik oluşması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında toplandığı bildirildi.

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İnkumu sahilinde petrol ürünü kokusu ve deniz suyu yüzeyinde gözlemle tespit edilen muhtemel petrol ürünü ve benzeri kaynaklı kirliliğin deniz suyu kalitesini etkilediği belirtilen açıklamada, "Halk sağlığının korunması, kimyasal kirleticilerin etkilerinden korunmak ve yüzenlerin sağlığını etkileyebilecek olası hastalıkları önlemek amacıyla İnkumu plajında tedbiren 21 ve 22 Haziran 2025 tarihlerinde 2 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı
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