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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alan İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan’ın güneyindeki Sur kentinde bir aracı hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ekrem Biçeroğlu  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alan İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığının ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasında, güneydeki Sur kentine bağlı El-Abbasiye kentinde bir araca düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırıda Hizbullah’a bağlı bir saha unsurunu hedef aldıkları öne sürüldü.

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Açıklamada, öldürülen kişinin "Lübnan’ın Litani bölgesindeki Hizbullah ateş gücü sisteminin sorumlusu" olarak tanımlanan Muhammed Hüseyni olduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı El-Hebbariyye beldesinde de bir araca saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı düzenlenen aracın boş olması sebebiyle yaralanan olmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.


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