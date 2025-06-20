İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma devam ediyor
İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 8. gününde devam ederken, İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılar düzenlediği İran’dan kısa süre önce yeni füze atışlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Ankara
Ordudan yapılan açıklamada, füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
- İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada 8. gün
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Açıklamada ayrıca, İsraillilerden ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.
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İran'dan İsrail'e atılan 25 füzeden 6'sının ülkenin çeşitli kesimlerine isabet ettiği bildirildi
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yaklaşık 25 balistik füze atıldığı duyuruldu.
İsrail basını, ilk belirlemelere göre atılan füzelerden ikisinin kuzeydeki Hayfa kentine 4'ünün ise orta kesimdeki Tel Aviv'e bağlı Gush Dan ile güneydeki Birüssebi kentlerine isabet ettiğini aktardı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Hayfa'ya isabet eden füze nedeniyle biri ağır 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Hayfa Belediye Başkanı, şehirde 2 stratejik noktanın vurulduğunu açıkladı
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Yahav, füzelerin isabet ettiği bölgeye gelerek açıklama yaptı.
Yahav'ın "Çok üzgünüm. İranlılar iki stratejik noktayı vurdu. Hayfa sakinlerine şunu söylüyorum talimatlara uyun." dediği aktarıldı.
İran'dan ateşlenen füzenin İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine isabet ettiği bildirildi
İran'dan düzenlenen füze saldırısı nedeniyle İsrail'in güneyindeki özellikle Birüssebi kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı. İsrail ordusu daha sonra bir isabet ihbarı aldığı noktada ekiplerinin faaliyet gösterdiğini duyurdu.
İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının Birüssebi kentinde füzenin düştüğü noktada çalıştıkları belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar aldığı görüldü.
İran’ın İsrail'e yönelik füze saldırıları sonrası Birüssebi bölgesinde oluşan yıkım görüntülendi https://t.co/WZaUQ5oK99 pic.twitter.com/ncGEas9kF9— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 20, 2025
Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklardan aktardığına göre, füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.
Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen bir füzeyi engelleyemediği, olayın araştırıldığı belirtildi.
İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı.
Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği, bir noktada yangın çıktığı ve siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
İsrail ordusu, İran’ın orta ve batı bölgelerindeki askeri altyapılara saldırı başlattığını açıkladı
İsrail ordusundan İran'a saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada İsrail ordusunun, İran’ın orta ve batı kesimindeki askeri altyapılara saldırı başlattığı ifade edilirken saldırının detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Saldırıya ilişkin İran makamlarından da henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu: Sabah İran'ın kuzeyinde 35 füze rampası ve depolama tesisini vurduk
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İran'ın kuzeyindeki Tebriz ve Kirmanşah eyaletlerindeki bazı bölgelere yönelik hava saldırılarını "tamamladığı" belirtildi.
Tebriz ve Kirmanşah'taki hava saldırılarının 25 savaş uçağıyla yapıldığı ve 35 füze rampası ile depolama tesisinin hedef alındığı ifade edildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, İran’ın misilleme saldırılarında 2 bin 217 kişinin yaralandığını açıkladı
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in İran’a saldırılarının başlamasından bu yana hastanelere 2 bin 517 yaralı getirildiği, bunlardan 21’inin durumunun ağır, 103’ünün ise orta seviyede olduğu ifade edildi.
Hastaneye kaldırılanlar arasında 107 kişinin panik atak geçirdiği aktarılan açıklamada, gece boyunca Kızıl Davut Yıldızı ambulanslarıyla veya kendi imkanlarıyla hastanelere 54 yaralının getirildiği kaydedildi.
Yaralıların büyük bir kısmının cuma günü itibarıyla hastanelerden taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şu an sadece 132 kişinin hastanede tutulduğu, 55 kişinin ise acil servislerde tedavi gördüğü bilgisi verildi.
İsrail hükümeti, İran misillemeleri nedeniyle oluşan maddi zarar veya can kayıplarının boyutunu ortaya koyacak haberlere genellikle sıkı bir sansür ve kısıtlama uyguluyor.
İran'a saldırıların başlamasından bu yana İsrail'de 8 binden fazla kişi tahliye edildi
Yerel basında yer alan habere göre, İsrail Emlak Vergisi Tanzim Formu, İran'ın misillemelerindeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Saldırılarda evleri hasar gören 8 bin 190 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
İsrail'de 30 bin kişi ise İran misilleme saldırılarında evlerinin, araçlarının, eşyalarının veya ekipmanlarının zarar gördüğü gerekçesiyle Emlak Vergisi Tanzim Formu'na başvuruda bulunduğu kaydedildi.
BM: Bu çatışmanın genişlemesi kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebilir
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Uluslararası Barışa ve Güvenliğine Yönelik Tehditler" başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu.
İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmanın korkunç bir bedelle hızla tırmandığını kaydeden Guterres, "Dünya giderek artan bir endişeyle izliyor. Krizlere doğru sürüklenmiyoruz, ona doğru koşuyoruz." dedi.
Guterres, "Bu çatışmanın genişlemesi, kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebilir. Bunun olmasına izin vermemeliyiz." diyerek barışa şans verilmesi gerektiğini vurguladı.
Nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin herkesin güvenliği için zorunluluk olduğunu belirten Guterres, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın bunun temel taşı olduğunu ve İran'ın da buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.
Guterres, İran’a karşı "güven boşluğunu" kapatmanın tek yolunun diplomasi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimi olduğunun altını çizerek, taraflar arasındaki müzakerelere geri dönülmesini talep etti.
Konuşmasında İsrail’in başlattığı saldırılar veya İsrail’in nükleer yetenekleri konusunda herhangi bir ifade kullanmadığı dikkati çeken Guterres, konseye birlik ve acil diyalog için harekete geçme çağrısında bulundu.
Guterres, "Bu belirleyici ana pişmanlıkla bakmayalım. Bölgeyi ve dünyamızı uçurumdan geri çekmek için sorumlu ve birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.