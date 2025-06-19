Dolar
39.56
Euro
45.62
Altın
3,370.70
ETH/USDT
2,507.00
BTC/USDT
104,180.00
BIST 100
9,102.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Netanyahu'dan Hamaney'e suikast tehdidi: "Orduya İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidini yineleyerek, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söyledi.

Said Amori, Hamdi Yıldız  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Netanyahu'dan Hamaney'e suikast tehdidi: "Orduya İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim"

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Netanyahu, "İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını" ileri sürdü

İran'ın nükleer programının hedef alınmasına ilişkin ise Netanyahu, İsrail'in "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduğunu" iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek, "Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar." diye konuştu.

"İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ABD, THAAD ile de bize yardım ediyor"

İran'a saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" beklemediklerini belirten Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteğinden ise övgüyle söz ederek şunları söyledi:

"Savunmada bizlere mükemmel şekilde yardım ediyorlar, İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ayrıca ABD bize THAAD balistik füze hava savunma sistemiyle de yardım ediyor."

Hamaney'e suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın bu sabah misilleme saldırısında hedef alınan Tel Aviv yakınındaki Holon kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamaney gibi bir diktatör varlığını sürdüremez." demişti.

İran'ın sabah erken saatlerde düzenlediği misilleme saldırısında isabet alan, Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi’ni ziyaretinde konuşan Netanyahu, Hamaney'e yönelik suikast düzenleyebileceklerini ima ederek her seçeneğin masada olduğunu belirtmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 22 bin 239 deprem konutu ve iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1591 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Diyarbakır'da alev alan saman yüklü kamyonun akaryakıt istasyonundan geçişi kamerada
Emine Erdoğan karne alacak öğrencileri tebrik etti
Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Netanyahu'dan Hamaney'e suikast tehdidi: "Orduya İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim"

Netanyahu'dan Hamaney'e suikast tehdidi: "Orduya İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim"

Avusturya'da İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Beyaz Saray: Başkan Trump, İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek

ABD'nin İran'a olası saldırısına Trump seçmeninin yarısından fazlası destek vermiyor

ABD'nin İran'a olası saldırısına Trump seçmeninin yarısından fazlası destek vermiyor
Rusya: ABD, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dahil olursa gerginlik artar

Rusya: ABD, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dahil olursa gerginlik artar
AB'den 9 ülke, İsraillilerin gasp faaliyetleriyle bağlantılı ticaretin incelenmesini talep etti

AB'den 9 ülke, İsraillilerin gasp faaliyetleriyle bağlantılı ticaretin incelenmesini talep etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet