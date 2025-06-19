ABD Başkanı Trump'tan WSJ'nin "ABD İran'a saldırmaya hazırlanıyor" iddiasına cevap
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin İran'a saldırmaya hazırlandığı" iddiasını gündeme getiren Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine tepki gösterdi.
Washington
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, WSJ'nin iddiasının altının dolu olmadığını belirtti.
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Trump, "Wall Street Journal'ın, İran'la ilgili düşüncelerim hakkında hiçbir fikri yok." ifadesini kullandı.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın İran'a saldırı planlarını onayladığını ancak son karar için saldırı talimatını beklettiğini iddia etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.