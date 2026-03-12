Dolar
Dünya

Trump, İran'ı Dünya Kupası'na 'güvenlik' gerekçesiyle katılmaması konusunda uyardı

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyardı.

Fatih Erel  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
İstanbul

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda memnuniyetle karşılanacaktır, ancak kendi can ve güvenlikleri açısından orada (ABD'de) bulunmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile dün görüşmüş ve "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette ABD'deki turnuvaya davetli olduğunu yineledi. İnsanları bir araya getirmek için FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ve ABD Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum, çünkü bu bir kez daha futbolun dünyayı birleştirdiğini gösteriyor." açıklamasında bulunmuştu.

