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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Kremlin Sözcüsü Peskov, İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi.

Mehmet Alaca  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov, İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi

Ankara

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