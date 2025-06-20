Kremlin Sözcüsü Peskov, İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi.
Ankara
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