İran’ın birçok kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
Başkent Tahran başta olmak üzere İran’ın birçok kentinde, cuma namazının ardından İsrail’in saldırılarına karşı protesto gösterileri düzenlendi.
Tahran
Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cuma namazının ardından toplanan on binlerce kişi, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, İran ordusuna destek mesajları içeren dövizler taşıdı.
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AA muhabirine konuşan İranlı öğretmen Feriba Golzar, İsrail’in İranlı komutanları hedef aldığını hatırlatarak, “İsrail’in ülkemize attığı bombalardan korkmuyoruz” dedi.
Tahran başta olmak üzere İran’ın birçok kentinde, cuma namazının ardından İsrail’in saldırılarına karşı protesto gösterileri düzenlendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 20, 2025
AA Muhabiri Ahmet Dursun, bölgedeki son gelişmeleri aktardı https://t.co/vmaKtNh4kJ pic.twitter.com/QXVD2RvuQ6
Göstericiler arasında yer alan iş insanı Hüsrev Miryazî ise “İsrail ne yaparsa yapsın, İran halkı Tel Aviv yönetiminden korkmuyor” ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.