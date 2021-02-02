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Dünya

İsrailli bakan: ABD asla İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacak

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, "ABD, asla İran'daki nükleer tesislere saldırmayacak. İsrail bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için bağımsız hareket etmek zorunda kalabilir." dedi.

Mustafa Deveci   | 02.02.2021
İsrailli bakan: ABD asla İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacak

Kudüs

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, ABD ordusunun hiçbir zaman İran'ın nükleer tesislerini vurmayacağını belirterek, İsrail'in tek başına hareket etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Hanegbi, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer faaliyetleri ve İsrail'in olası adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerini engellemek için gelecekte (İran'a askeri saldırıdan) başka seçenek kalmayabileceğini dile getiren Hanegbi, "ABD, asla İran'daki nükleer tesislere saldırmayacak. İsrail bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için bağımsız hareket etmek zorunda kalabilir." ifadelerini kullandı.

İranlıların İsrail'e misilleme yapma kapasitelerinin “çok sınırlı” olduğunu savunan Hanegbi, "İsrail nükleer bir İran'ı kabul edip etmeyeceğine karar vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden'ın ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından İsrailli yetkililerin İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı yaptığı açıklamalar dikkati çekiyor.

İsrail Enerji Bakanı Minister Yuval Steinitz de KAN'a yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer bomba yapımından 1-2 yıl uzakta olduğunu ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün NBC verdiği mülakatta İran'ın nükleer programı üzerine 2015'te imzalanan anlaşma kapsamındaki kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi durumunda, haftalar içinde nükleer silah için gerekli uranyumu elde edebileceği iddiasında bulunmuştu.

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