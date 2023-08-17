Korkusuz Filistinli, silahlı Yahudi yerleşimcilere göğsünü siper ederek meydan okudu
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Biney Naim köyünde arazisine giren ve kendisini tehdit eden Yahudi yerleşimcilerin üzerine korkusuzca yürürken görüntülenen Filistinli Sbeyh, "Hiçbir şeyden korkmuyorum. Toprağım için gerekirse şehit olurum." dedi.
KUDÜS
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Biney Naim köyünde arazisine giren ve kendisini silahla tehdit eden Yahudi yerleşimcilerin üzerine korkusuzca yürürken görüntülenen Filistinli Muhammed Ebu Sbeyh, "Hiçbir şeyden korkmuyorum. Toprağım için gerekirse şehit olurum." dedi.
AA'nın hazırladığı "İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci şiddeti" başlıklı dosya haberinin ikinci bölümünde, Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında silahlı Yahudi yerleşimcilerin tehditlerine maruz kalan Filistinli Ebu Sbeyh'in sosyal medyaya da yansıyan direnişi ve meydan okuması ele alındı.
Olay, geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın Biney Naim köyündeki Maale Hever isimli yasadışı Yahudi yerleşim yeri yakınlarındaki kırsal arazide yaşandı.
Ebu Sbeyh ve arkadaşı Bilal Ebu Mayala, bölgede yakın zamanda aldıkları yaklaşık 2,5 dönümlük araziye geldiklerinde burada Yahudi yerleşimcileri gördü. İki Filistinli arazinin çıkışını otomobilleriyle kapattı. Silahlı Yahudi yerleşimciler ve Filistinlilerin karşı karşıya geldiği olay cep telefonlarıyla kaydedildi.
Filistinliler İsrail polisini arayıp gelmesini beklerken, Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri silahlarıyla tehdit etti, Filistinlilerin arabasını karıştırmaya çalıştı. Yahudi yerleşimcilerin arabadaki Kuran-ı Kerim'i almaya çalıştığı, Filistinlilerin ise buna karşı koyduğu dikkati çekti.
Görüntülerde, Ebu Sbeyh'in silahlı yerleşimcilere karşı "Gel beni göğsümden vur, şimdi polis gelecek ve durumu görecek" dediği görüldü.
Arazideki malzemeler daha önceden çalınmıştı
AA muhabirine konuşan Muhammed Ebu Sbeyh, aile projesi olarak üzüm bağları dikmek ve tarım yapmak için yakın zamanda bölgede 2,5 dönüm arazi aldıklarını aktardı.
Araziye bıraktıkları yaklaşık 3 bin Amerikan doları değerindeki demirlerin olaydan birkaç gün önce çalındığını paylaşan Ebu Sbeyh, arazilerine geldiklerinde silahlı Yahudi yerleşimcileri burada gördükten sonra arazinin çıkışını otomobilleriyle kapattıklarını ve İsrail polisini aradıklarını anlattı.
Filistinli, iki yerleşimcinin de üzerlerinde hem tabanca hem de otomatik tüfekleri olduğunu, yerleşimcilerin kendilerini silah doğrultarak tehdit ettiğini söyledi.
Ebu Sbeyh, "Hiçbir şeyden korkmuyorum. Toprağım için gerekirse şehit olurum. Bizim göğsümüzden başka siper edeceğimiz bir şey yok. Ateş edip bizi vurabilir sonra toprağımızı alabilir. Bizler hayatı seviyoruz, şiddet veya kavga peşinde değiliz. Ama bu toprak benim. Canım pahasına da savunmaya hazırım." diye konuştu.
İsrail ordu güçlerinin geldikten sonra Yahudi yerleşimcileri uzaklaştırdığını anlatan Ebu Sbeyh, Batı Şeria'daki fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail hükümetindeki bakanlar, milletvekilleri tarafından desteklendiğini dile getirdi.
Muhammed Ebu Sbeyh, bölge halkının sürekli bölgedeki yerleşimcilerin taciz ve saldırılarına maruz kaldıklarını sözlerine ekledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir günde 3 yerleşimci şiddeti
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik bakanlıklara getirildi.
Aşırı sağcıların iktidarda olduğu bu dönemde, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin köylerinde; araçların, evlerin ateşe verildiği, etrafa ateş açıldığı, Filistinlilerin öldürüldüğü veya yaralandığı Yahudi yerleşimcilerin toplu saldırılarında artış yaşanıyor.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke'nin paylaştığı rakamlara göre, yılın ilk 6 ayında Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığı 591 olaydan 149'u Filistinlilerin yaralanma veya ölümüyle sonuçlandı.
OCHA Sözcüsü, bunun ayda yaklaşık 99 olaya denk geldiğini ve saldırılarda geçen yıla oranla yüzde 39 artış yaşandığını belirtti.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
Uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde artan yerleşimci saldırıları ve tacizler nedeniyle 2022'den bugüne 263'ü çocuk olmak üzere en az 488 Filistinli zorla yerinden edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.