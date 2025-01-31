Dolar
35.85
Euro
37.29
Altın
2,794.36
ETH/USDT
3,256.80
BTC/USDT
105,155.00
BIST 100
10,082.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Johan Cruijff Arena'da Galatasaray ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor Midtjylland Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, MCH Arena'da Fenerbahçe ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, De Grolsch Veste Stadı'nda Beşiktaş ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Gabbard, Rusya, Suriye ve Snowden konularında kendini savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği tartışmalı isim Tulsi Gabbard, Senato'daki onay oturumunda Rusya, Suriye ve Edward Snowden'la ilgili eski açıklamaları konusunda kendisini savundu.

Hakan Çopur  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Gabbard, Rusya, Suriye ve Snowden konularında kendini savundu

Washington

Trump'ın DNI koltuğuna aday gösterdiği Gabbard, Senato İstihbarat Komitesindeki onay oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Onaylanması halinde aralarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere ABD'nin 18 istihbarat kurumuna başkanlık edecek olan Gabbard, ulusal güvenliği artırma ve ulusal güvenlik sırlarını muhafaza etme konusunda son derece hassas olacağını vurguladı.

Edward Snowden'ın ABD'ye ait sırları yasa dışı yollarla ifşa ettiği ve bu nedenle dünyanın birçok yerindeki Amerikan istihbarat unsurlarını tehlikeye soktuğu görüşünü paylaşan Gabbard, bu tür sızıntıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.

Daha önce Snowden'a verdiği destekle tanınan Gabbard, Snowden'ın "vatan haini" olup olmadığına dair soruları doğrudan yanıtlamaktan kaçınarak, istihbarat topluluğu olarak yalnızca geleceğe odaklandıklarını ifade etti.

Rusya ya da Suriye'nin kuklası değilim

Daha önce hem Rusya hem de Suriye ile ilgili yaptığı açıklamaları ve Şam'a yaptığı ziyaretle tartışmalara neden olan Gabbard, sadece ABD çıkarlarına hizmet edeceğini ve "kimsenin kuklası olmadığını" savundu.

Bazı senatörlerin, Rusya ve Suriye ile ilgili açıklamalarının ABD ulusal çıkarlarına ters olduğu yönündeki sorularına yanıt veren Gabbard, "Beni Trump'ın kuklası, Putin'in kuklası, Esad'ın kuklası, bir gurunun kuklası veya Modi'nin kuklası olmakla suçluyorlar, aynı anda beş farklı kuklacının kuklası olmanın saçmalığını fark etmediler." dedi.

"Esad'ı, Kaddafi'yi ya da herhangi bir diktatörü sevmiyorum. Sadece El Kaide'den nefret ediyorum." diyen Gabbard, Suriye'de "El Kaide'nin Suriye kolu olan HTŞ'nin yönetimde olduğunu." belirtti.

Gabbard, HTŞ ile ilgili olarak, "Suriye şu anda, 11 Eylül'de sokaklarda dans eden ve birçok ABD askerinin öldürülmesinden sorumlu olan bir İslamcı cihatçı tarafından yönetilen El Kaide uzantısı HTŞ tarafından kontrol ediliyor." yorumunu yaptı.

Rusya'nın ABD'ye karşı "dezenformasyonlarına" yönelik her zaman uyanık olacaklarını kaydeden Gabbard, Rusya lehine çalışan bir isim olmadığını ve Demokratların bu konudaki suçlamalarının tamamen "siyasi intikam" olduğunu savundu.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler ise Gabbard'ın 5 kez FBI güvenlik kontrolüne girdiğini, kendilerinin de bu kontrollerden geçtiğini gördüklerini ve Gabbard'ın sicilinde hiçbir sorun olmadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti
Kilis'te 2 bin 156 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü
Mehmetçik'in Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
Malatya'da depremden etkilenenler yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor

Benzer haberler

Trump, Mısır ve Ürdün'ün Filistinlileri kabul etmesi gerektiğini belirtti

Trump, Mısır ve Ürdün'ün Filistinlileri kabul etmesi gerektiğini belirtti

Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Gabbard, Rusya, Suriye ve Snowden konularında kendini savundu

ABD Başkanı Trump: Suriye konusunda bir karar vereceğiz

Trump'ın FBI Direktörü adayı Patel, "siyasi intikam" peşinde olmayacağını söyledi

Trump'ın FBI Direktörü adayı Patel, "siyasi intikam" peşinde olmayacağını söyledi
BM, ABD Başkanı Trump'ın göçmenleri Guantanamo Körfezi'ne gönderme planına tepki gösterdi

BM, ABD Başkanı Trump'ın göçmenleri Guantanamo Körfezi'ne gönderme planına tepki gösterdi
Çin medyası, ABD'den, DeepSeek'i hedef alan siber saldırılar yapıldığını iddia etti

Çin medyası, ABD'den, DeepSeek'i hedef alan siber saldırılar yapıldığını iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet