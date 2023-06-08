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Dünya

DEAŞ'la mücadele koalisyonundan Suriye'de siyasi çözüme BM çerçevesinde destek vurgusu

DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu toplantısında, Koalisyonun, Suriye krizinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda kalıcı bir siyasi çözümü desteklemek için Suriye halkının yanında yer alacağı vurgulandı.

Salih Okuroğlu  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
DEAŞ'la mücadele koalisyonundan Suriye'de siyasi çözüme BM çerçevesinde destek vurgusu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

Suudi Arabistan'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu toplantısında, Koalisyonun, Suriye krizinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda kalıcı bir siyasi çözümü desteklemek için Suriye halkının yanında yer alacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu toplantısının ardından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Koalisyonun, Suriye krizinde BMGK'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda kalıcı bir siyasi çözümü desteklemek için Suriye halkının yanında olacağı belirtildi.

DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde "istikrar" vurgusu yapılan açıklamada, Suriye genelinde siyasi çözüm bulunmasına elverişli koşulların geliştirilmesi için uzlaşma ve yeniden bütünleşme çabalarının desteklenmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamaya göre bakanlar, DEAŞ’lı teröristlerin Hol ve Roj kamplarındaki yakınlarının güvenlik koşulları ve insani erişimlerinin iyileştirilmesi için kalıcı çözümlerin önemini de bir kez daha teyit etti.

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