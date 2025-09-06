Dolar
Teknoloji

Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin talebi üzerine sohbet özelliğini geçici olarak askıya aldı

Dijital oyun platformu Roblox'un, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebi üzerine, çocukların ve genç kullanıcıların güvenliğinin sağlanması için sohbet özelliğini bu ülkelerde geçici olarak devre dışı bıraktığı bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin talebi üzerine sohbet özelliğini geçici olarak askıya aldı

Ankara

Arab News'un haberine göre, Roblox, Suudi Arabistan'ın talebinin üzerine ülkedeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Genel Komisyonu'nun oyundaki sesli ve yazılı sohbetlerin askıya alınması talebinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, bu hamlenin çocuklar ve genç kullanıcıların dijital ortamdaki güvenliğinin artırılması için alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sohbet özelliğinin askıya alınmasının daha etkili araçlar geliştirilinceye kadar geçici olarak süreceği vurgulanırken, bu kapsamda yapay zeka teknolojilerinin yanı sıra Arapça konuşan uzman moderatörlerden faydalanılacağı ifade edildi.

BAE'de de askıya alındı

BAE Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Roblox'la yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

Sohbet özelliğinin geçici olarak devre dışı bırakıldığı ifade edilen paylaşımda, halihazırda var olan güvenlik önlemleri ve ebeveyn kontrollerinin geliştirildiği belirtildi.

İlgili konular
Benzer haberler

