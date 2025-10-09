Dolar
Dünya

Chicago'da, Trump’ın kente Ulusal Muhafız göndermesi protesto edildi

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde binlerce gösterici, Başkan Donald Trump’ın “federal binaları ve görevlileri koruma” gerekçesiyle Texas’tan kente Ulusal Muhafız birlikleri göndermesini protesto etti.

Ayşe Betül Akçeşme  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Chicago'da, Trump’ın kente Ulusal Muhafız göndermesi protesto edildi Fotoğraf: Jacek Boczarski/AA

Chicago

Yerel basında, askerlerin salı günü Illinois’e ulaştığına dair görüntülerin geniş yer bulmasının ardından yapılan "acil protesto" çağrısında, binlerce kişi dün akşam şehir merkezinde toplanarak yanıt verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çok sayıda insan hakları örgütü, sendika temsilcisi ve göçmen savunucusu grubun katıldığı protesto için şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, Michigan Caddesi boyunca yürüdü.

Göstericiler, federal hükümetin “kamu güvenliğini sağlama” gerekçesiyle aldığı kararla yerel yönetimlerin iradesini hiçe saydığını belirterek “ICE dışarı” ve “Filistin’den Chicago’ya, işgal suçtur” yazılı pankartlar taşıdı.

Protesto sırasında İngilizce ve İspanyolca sloganlar atıldı.

Polis, kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

ABD’de yargıç, Trump'ın Illinois'e Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını engellemedi

Trump yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı Gümrük Muhafaza (ICE) tesisleri önünde düzenlenen protestoların ardından, Texas’taki Ulusal Muhafız birliklerini Illinois’e sevk etmişti.

Illinois Başsavcısı Kwame Raoul pazartesi günü Trump yönetimine karşı açtığı davada, Ulusal Muhafızların eyalete gönderilmesinin “derhal ve kalıcı olarak” durdurulmasını talep etmişti. Vali J.B. Pritzker ise bu durumu “Trump’ın işgali” olarak nitelendirmişti.

Buna karşın, federal yargıç Donald Trump’ın eyalete Ulusal Muhafız birlikleri ve başka eyaletlerden asker gönderme kararının engellenmesi talebini reddetmişti.

Trump’ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles’a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington’a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı “tehlikeli şekilde güç ele geçirme” olarak nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas-İsrail görüşmelerinin ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum

