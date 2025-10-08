Dolar
41.71
Euro
48.43
Altın
4,055.82
ETH/USDT
4,463.90
BTC/USDT
122,710.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Chicago Belediye Başkanı ve Eyalet Valisi'nin "hapse atılması" gerektiğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'da "güvenliği artırmak" için bölgeye gönderilen Ulusal Muhafızlara karşı çıkan Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ile Illinois Valisi JB Pritzker'in "hapse atılması" gerektiğini savundu.

Hakan Çopur  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Trump, Chicago Belediye Başkanı ve Eyalet Valisi'nin "hapse atılması" gerektiğini savundu

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Chicago kenti ile Illinois eyalet yönetimlerini hedef aldı.

Trump, "Chicago Belediye Başkanı, gümrük muhafaza (ICE) memurlarını korumadığı için hapiste olmalı. Vali Pritzker de öyle." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump'ın açıklamasının, federal yönetime devredilmiş olan Texas'taki Ulusal Muhafızların Chicago'ya doğru yola çıkmasından bir gün sonra gelmesi dikkati çekti.

"Geri adım atmayacağım"

Öte yandan Illinois Valisi Pritzker, yaptığı son açıklamada, "Geri adım atmayacağım." ifadesini kullanarak, Trump'ın kendilerine rağmen kente Ulusal Muhafız gönderme çabasına karşı duracaklarını vurguladı.

Pritzker, Trump'ın adımının "Anayasaya ve diğer yasalara aykırı olduğunu" savunarak, bu adıma karşı mahkemede dava açtıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, Chicago kentindeki şiddet olayları ve suç oranlarını gündeme getirerek, federal çabalarla Chicago'yu yeniden "güvenli bir yer" haline getireceklerini söylemişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer federal kurumların, Chicago'daki şiddet olaylarının azaltılmasına önemli katkı sağladığını vurgulayan Trump, kentte halen büyük bir hamleye ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
Bakan Fidan: DEAŞ ile mücadele kisvesi ile bölücü bir gündem takip eden SDG'nin bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklayan şüpheliyi yakaladı
İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi

Benzer haberler

Trump, Chicago Belediye Başkanı ve Eyalet Valisi'nin "hapse atılması" gerektiğini savundu

Trump, Chicago Belediye Başkanı ve Eyalet Valisi'nin "hapse atılması" gerektiğini savundu

Rusya: Filistin sorununun çözümü, Orta Doğu'da kalıcı barışın tesis edilmesi için tek yol

İsrail kimin fikriydi?

ABD'de Meksika sınırından yasa dışı geçişler 1970'lerden bu yana en düşük seviyede

ABD'de Meksika sınırından yasa dışı geçişler 1970'lerden bu yana en düşük seviyede
ABD'de hükümetin kapanmasıyla artan personel yetersizliği nedeniyle 9 binden fazla uçuş ertelendi

ABD'de hükümetin kapanmasıyla artan personel yetersizliği nedeniyle 9 binden fazla uçuş ertelendi
Altının onsu ilk kez 4 bin doları geçerek rekor kırdı

Altının onsu ilk kez 4 bin doları geçerek rekor kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet