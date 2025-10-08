Dolar
Dünya

ABD'de yargıç, Trump'ın Illinois'e Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını engellemedi

ABD'de federal yargıç, Illinois eyalet yönetiminin açtığı davaya rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın, eyalete Ulusal Muhafız birlikleri ve başka eyaletlerden asker konuşlandırma kararının engellenmesi talebini kabul etmedi.

Zeynep Katre Oran  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Ankara

ABD basınındaki haberlere göre, davayı gören Bölge Yargıcı April Perry, Trump yönetiminin Ulusal Muhafız birliklerini Illinois'e göndermesini engellemezken, federal yetkililere, birliklerin konuşlandırılmasını 9 Ekim'e kadar ertelemeleri yönünde güçlü bir tavsiyede bulundu.

Perry, Adalet Bakanlığı avukatlarının, birliklerin nereye konuşlandırılacağı ve tam olarak hangi görevleri üstlenecekleri konusunda sorularına yanıt verememesinden "büyük rahatsızlık" duyduğunu da belirtti.

Illinois Valisi Pritzker'dan "Trump'ın işgali" açıklaması

Illinois Başsavcısı Kwame Raoul, eyalet ve Chicago adına Trump yönetimine karşı dava açarak, Trump'ın Ulusal Muhafızları eyalete çağırmasını veya başka eyaletlerden asker göndermesini "derhal ve kalıcı biçimde" durdurmayı talep etmişti.

Dava dilekçesinde, "ABD halkı, ordunun işgal tehdidi altında yaşamamalıdır. Hele ki bu, yalnızca bulundukları eyalet veya şehir yönetiminin Başkan'ın gözünden düşmesi nedeniyle olmamalıdır." ifadesine yer verilmişti.

Illinois Valisi JB Pritzker da açıklamasında, Trump yönetiminin, Ulusal Muhafızları "federalize etme" ya da diğer eyaletlerden asker gönderme planlarını kendileriyle paylaşmadığını belirtmişti.

Pritzker, "Artık yaşananların ne olduğunu açıkça söylememiz gerekiyor: Bu, Trump'ın işgali." ifadesini kullanmıştı.

Trump yönetimi, yüzlerce kişinin, Illinois'deki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesisinin önünde toplanarak göçmenlik politikalarına tepki göstermesinin ardından Texas eyaletindeki Ulusal Muhafız birliklerini eyalete sevk etmişti.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

