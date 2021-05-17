Euro
10.12
Dolar
8.31
BIST 100
1,454.25
Altın
1,865.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve futbolculardan Lukas Podolski, 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

Boşnak siyasetçi İzetbegovic'ten İsrail'in saldırılarına tepki: Yıkıntılardan cansız çocuk bedenleri çıkarılıyor

Bosna Hersek'te Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı İzetbegovic, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda çocuk ve sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Vesna Besic,Lejla Biogradlija   | 17.05.2021
Boşnak siyasetçi İzetbegovic'ten İsrail'in saldırılarına tepki: Yıkıntılardan cansız çocuk bedenleri çıkarılıyor Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Bosna Hersek'te Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarının İsrail tarafından 70 yıldır yağmalanmaya devam ettiğini ifade ederek, "Çözümler üretilmeye çalışılıyor. Ülkeler tepki gösteriyor. İsrail'in yaptıkları kabul edilmiyor ancak İsrail yapmaya devam ediyor." dedi.

İsrail'i destekleyenlerin ise ülkenin bayrağını hükümet binalarına astığını belirten İzetbegovic, "Yıkıntılardan cansız çocuk bedenleri çıkarılıyor. Müslümanlar bir şeyler yapmak istiyor ama organize edilen bir savunma yok. Unutulmamalıyız ki Filistinliler Müslümanlar için önemli yerleri koruyor." diye konuştu

İzetbegovic, Müslümanlara İsrail'i boykot etme çağrısında bulunarak, İsrail'in yaptıklarının insan ırkı ve medeniyeti derinden yaraladığını vurguladı.

Bosna Hersek'te de 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta binlerce çocuğun öldürüldüğünü anımsatan İzetbegovic, "Şiddetin her türlüsü aynıdır. Acımasız bir askeri güç sivillere saldırdığında her zaman aynısı olur. Bu Bosna Hersek'te de oldu, Suriye'de de şimdi Filistin'de. Maalesef bunlar gerçek adalet savunucuları bir dur demeden bitmeyecek." ifadesini kullandı.

İzetbegovic, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, sosyal medya hesabı üzerinden ülkesine destek verenler arasında Bosna Hersek bayrağına yer vermesine ilişkin, "Bize sormadan etmeden Bosna Hersek bayrağını koymuş zira Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) İsrail bayrağı yansıtıldı. En acıyan yerimizden vurmak için Filistin'i seçtiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinlilere yapılanlara yüksek ses çıkaran nadir liderlerden birisi olduğunu vurgulayan İzetbegovic, şiddettin bir an önce sonlandırılması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanofi ve GSK’nın Kovid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı
65 yaş ve üzerindeki 8 milyon kişiden 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıranlar 'normal' hayata dönecek
Dünya genelinde 1 milyar 470 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk arttı
Hindistan'da yerli Kovid-19 ilacı 2-DG tanıtıldı

Benzer haberler

Washington Post: Biden'ın duruşuna rağmen ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor

Washington Post: Biden'ın duruşuna rağmen ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor

Boşnak siyasetçi İzetbegovic'ten İsrail'in saldırılarına tepki: Yıkıntılardan cansız çocuk bedenleri çıkarılıyor

ABD'de 2 binden fazla akademisyen ve fikir işçisi İsrail'i boykot kampanyası başlattı

TBMM Başkanı Şentop: Filistinli kardeşlerimizin mücadelesinde arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Şentop: Filistinli kardeşlerimizin mücadelesinde arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz
BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için perşembe toplanacak

BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için perşembe toplanacak
Kuveyt, Çekya'nın Büyükelçisi'ni İsrail'e destek paylaşımı sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Kuveyt, Çekya'nın Büyükelçisi'ni İsrail'e destek paylaşımı sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı