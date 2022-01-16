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Dünya

BM: Yemen'deki sığınmacılar gıda yardımındaki kesinti nedeniyle açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'deki milyonlarca sığınmacının, gıda yardımındaki kesinti sebebiyle artan bir açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Hacer Başer   | 16.01.2022
BM: Yemen'deki sığınmacılar gıda yardımındaki kesinti nedeniyle açlıkla karşı karşıya

Yemen

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), sosyal medya hesabından Yemen'deki insani duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Yemen'deki sığınmacı aileler, gıda yardımındaki kesinti nedeniyle artan bir açlık durumuyla karşı karşıya." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, ülke içindeki sığınmacıların yarısından fazlası, yaklaşık 4 milyon kişinin, acil gıda ihtiyacı bulunan bölgelerde yaşadığı aktarıldı.

BM, ay başında, finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'deki önemli insani yardım programlarının bir kısmının askıya alındığını, bir kısmının da küçültüldüğünü açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Dünyadaki en büyük insani ve ekonomik krizlerden birinin yaşandığı ülkede nüfusun büyük çoğunluğu yardıma ihtiyaç duyuyor.

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