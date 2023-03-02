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Dünya

BM Raportörü Filistinlilere saldırılardan ötürü İsrailli yerleşimcilerden hesap sorulmasını istedi

Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin topraklarındaki insan hakları konusunda özel raportörü Francesca Albanese, işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet olaylarından dolayı Yahudi yerleşimcilerden hesap sorulması çağrısı yaptı.

Ekrem Biçeroğlu   | 02.03.2023
BM Raportörü Filistinlilere saldırılardan ötürü İsrailli yerleşimcilerden hesap sorulmasını istedi Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

İstanbul

Albanese, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cenin, Eriha ve Nablus'taki Huvvara sakinleri ve onların mülklerine yönelik saldırılar için hesap sorulmasını talep ettiğini" belirtti.

BM Raportörü, İsrailli yerleşimcilerin varlıkları yasa dışı olmasına rağmen yaptıkları yargısız infazlar ve sivil ölümler sebebiyle soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Filistinli STK'dan uluslararası topluma çağrı

Filistinli sivil toplum kuruluşu (STK) İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak da uluslararası toplumu, yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde yaptığı şiddet olaylarından İsrail'i sorumlu tutmaya çağırdı.

El-Hak'tan yapılan yazılı açıklamada İsrail'e karşı daha somut adımlar atılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Huvvara'da hızla kötüye giden durum karşısında İsrail'in hukuka aykırı olarak uyguladığı yerleşim siyasetine, "apartheid rejimine" son vermek için acil, etkili önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı tanınmasının önemine işaret edilen açıklamada, İsrail'in hesap verebilir olmaya zorlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

6 Kişi gözaltına alındı

Bu arada İsrail polisi Huvvara'da yüzlerce yerleşimcinin Filistinlilere saldırmasının ardından dün altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin, "isyan, araçlara ve binalara ateş açma, Filistinlilere saldırma ve Huvara sakinlerinin mülklerine zarar verme" gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise Huvvara'daki saldırılarla ilgili gözaltına alınan üç zanlının bugün Kudüs Bölge Mahkemesine çıkarılmasının beklendiği aktarıldı.

Şüphelilerden ikisinin yetişkin, birinin ise 18 yaşından küçük olduğu belirtilen haberde, İsrail güçlerinin daha fazla gözaltı operasyonu yapmasının beklendiği kaydedildi.

Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskı, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında, 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Aynı günün akşam saatlerinde ise yüzlerce Yahudi yerleşimcinin, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlediği belirtilmişti.

Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Zatara köyünde de Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında ise 27 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

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