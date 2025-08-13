Dolar
40.79
Euro
47.87
Altın
3,356.02
ETH/USDT
4,763.40
BTC/USDT
122,739.00
BIST 100
10,949.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de İsrail'in "aç bırakma politikası" nedeniyle 1 milyon 200 bin çocuk gıda güvensizliği yaşıyor

Filistin Hükümeti, İsrail'in "aç bırakma politikası" sebebiyle 1 milyon 200 bin çocuğun "şiddetli gıda güvensizliği" yaşadığını belirterek, 7 Ekim 2023'ten bu yana 106'sı çocuk 235 kişinin yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı

Nour Mahd Ali Abuaisha, Çağrı Koşak  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Gazze'de İsrail'in "aç bırakma politikası" nedeniyle 1 milyon 200 bin çocuk gıda güvensizliği yaşıyor

Gazze

Gazze'deki Filistin Hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşandığı" belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle 2 milyon 400 bin Filistinli sivilin gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale geldiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in saldırıları ve ablukanın yol açtığı yetersiz beslenme yüzünden 106'sı çocuk 235 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, hayatını kaybedenlerden 19'unun kadın ve 75’inin yaşlı olduğu aktarıldı.

Gazze'de 40 bin bebeğin yetersiz beslendiği vurgulanırken, bölgedeki kıtlığın 5 yaş altındaki 250 bin çocuğun hayatını tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'de "sistematik bir silah olarak aç bırakma politikası" uyguladığının altı çizilirken, açlığın yol açtığı verilerin "uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali ve soykırım suçu" anlamına geldiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları kuruluşlarına acilen harekete geçme, insani yardım ve ilaç girişinin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve sınır kapılarının derhal açılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini vurgulayarak, bölgede kıtlığın "en kötü senaryosunun" yaşandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 47 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1807'ye çıktı, yaralıların sayısı da 13 bin 21'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili 80 bin 775 kişi tutuklandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı
Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Benzer haberler

Gazze'de İsrail'in "aç bırakma politikası" nedeniyle 1 milyon 200 bin çocuk gıda güvensizliği yaşıyor

Gazze'de İsrail'in "aç bırakma politikası" nedeniyle 1 milyon 200 bin çocuk gıda güvensizliği yaşıyor

Dünya Fetva Konferansı'nda "Filistin halkına desteğin ertelenemeyecek dini görev olduğu" vurgusu

Fransa'da Filistin destekçilerine yönelik adli baskı tepki çekiyor

Almanya'nın, silah ihracatını durdurma kararı aldığı İsrail'e yeni denizaltı için onay verdiği iddia edildi

Almanya'nın, silah ihracatını durdurma kararı aldığı İsrail'e yeni denizaltı için onay verdiği iddia edildi
İsrail saldırısında bacaklarını kaybeden Gazzeli kardeşler, aynı tekerlekli sandalyeyi dönüşümlü kullanıyor

İsrail saldırısında bacaklarını kaybeden Gazzeli kardeşler, aynı tekerlekli sandalyeyi dönüşümlü kullanıyor
Filistinli vücut geliştirme şampiyonu, İsrail hapishanesinde 30 kilo kaybettiğini anlattı

Filistinli vücut geliştirme şampiyonu, İsrail hapishanesinde 30 kilo kaybettiğini anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet