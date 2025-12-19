İsrail ordusu Batı Şeria’da cuma namazının ardından cemaati ablukaya aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin batısında yer alan Husan köyünde, cuma namazı sonrası cami cemaatini abluka altına aldı.
Ramallah
Husan Köy Heyeti Başkanı Rami Hamamira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin köy girişinde konuşlandığını ardından Ebubekir Sıddık Camisi'ndeki cemaatin dışarı çıkmasına engel olduğunu belirtti.
İsrail askerlerinin çevredeki binalardan da ateş açtığını ve ses bombaları patlattığını belirten Hamamira, askerlerin cami içindeki cemaate fiili şiddet uygulayarak birçok kişiyi darbettiğini vurguladı.
Hamamira ayrıca, söz konusu baskın ve ablukanın, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki Filistinlilere yönelik saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleştiğine dikkati çekti.
İsrail Yüksek Mahkemesi, Batı Şeria'da 25 konut binasının yıkımını geçici olarak durdurdu
İsrail'deki Arap insan hakları merkezi Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin, Nur Şems Mülteci Kampı’nda 25 konut binasının yıkılmasına karşı verilen dilekçeyi görüşmek üzere üç yargıçtan oluşan bir heyetle duruşma yapılacağını aktardı.
Nur Şems Mülteci Kampı’nda yer alan binaların İsrail ordusu tarafından yıkılmak istendiğini ve buna karşı açılan davanın İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından gelecek hafta görüşüleceğini açıklarken, kesin bir tarih kaydedilmedi.
Nur Şems Mülteci Kampı’nda yıkılmak istenen binalarda Filistinli ailelerin kaldığı onlarca daire bulunduğu ve kampta "aylardır hiçbir çatışmanın olmadığı" vurgulandı.
Nur Şems Mülteci Kampı’ndaki binaların yıkılması durumunda yüzlerce Filistinlinin evsiz kalacağı bildirildi.
İsrail, Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor
Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria’daki saldırılarında 1100’den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.