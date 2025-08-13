Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'da, Gazze'de gazetecileri öldüren İsrail protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürmesine tepki gösterildi.

Esra Taşkın  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Fransa'da, Gazze'de gazetecileri öldüren İsrail protesto edildi Fotoğraf: Ümit Dönmez/AA

Paris

Filistin destekçileri, Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri anmak için Paris'te Edmond-Michelet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde "Soykırımı durdurun. Sessizlik öldürüyor" ve "Enes eş-Şerif, Gazze'de İsrail tarafından öldürülen gazeteci" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Filistinli gazetecilerle gurur duyuyoruz" ve "Gazze'de soykırım var; susmayacağız" sloganları attı.

Gösteride, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan gazeteci çadırına düzenlediği doğrudan saldırıda hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri eş-Şerif'in ölmeden önce kaleme aldığı vasiyeti okundu.

Bazı göstericiler, eş-Şerif'in vasiyeti okunduğu sırada ağladı.

Gazzeli gazetecilerin bölgede yaşananları uluslararası kamuoyuna aktarma konusunda önemli rol oynadığına dikkat çekilen gösteride, İsrail'in Gazze'de Filistinli gazetecileri öldürmesine tepki gösterildi.

"Özellikle hedef alındılar"

Gösteriye katılan ve soyismini vermek istemeyen Fatiha isimli ekonomist, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze için Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen gösterilere katılmaya çalıştığını kaydetti.

Fatiha, İsrail'in Gazze'de bir çadırda bulunan gazetecileri bombaladığını belirterek, 10 Ağustos'ta öldürülen Gazzeli gazeteciler hakkında "Özellikle hedef alındılar." dedi.

Gazze'de yaşananlar konusunda bilgi verebilecek kişilerin bölgedeki gazeteciler olduğunu vurgulayan Fatiha, İsrail makamlarını kast ederek "Yabancı gazetecilerin girmesine izin vermiyorlar. Kimsenin girmesine izin vermiyorlar." diye konuştu.

Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazetecinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, savaşın başlangıcından bu yana İsrail tarafından öldürülen gazeteci sayısı 238'e yükseldi.

