Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail'in, insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef alan saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ekrem Biçeroğlu  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü Fotoğraf: Mohammad Abushama/AA

Beyrut

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail İHA'sı Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Hadese beldesinde bir aracı hedef aldı.

Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

