Dünya Fetva Konferansı'nda "Filistin halkına desteğin ertelenemeyecek dini görev olduğu" vurgusu
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 10. Dünya Fetva Konferansı'nda, Filistin halkına desteğin "ertelenmesi caiz olmayan dini ve milli bir görev” olduğu bildirildi.
Kahire
Mısır Cumhurbaşkanlığının himayesinde El-Ezher kurumuna bağlı Mısır Fetva Evi "Dar el-İfta" ve Dünya Fetva Kurumları Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen konferansa 80'den fazla ülke katılım gösterdi.
"Yapay Zekâ Çağında Bilge Müftü Yetiştirmek" başlığıyla dün başlayan konferans, Mısır Baş Müftüsü Nazir Ayyad'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ayyad, konferansta 5 ilmi oturum ve 4 çalıştay düzenlendiğini, etkinliklerde yapay zekanın fetva alanındaki meşruiyeti ve pratik uygulamalarının ele alındığını aktardı.
Konferansın sonuç bildirgesinde, Filistin meselesinin "Arapların ve Müslümanların ortak davası" olduğu vurgulanırken, "Filistin halkına destek, ertelenemeyecek dini ve milli bir görevdir." ifadelerine yer verildi.
Sonuç bildirgesinde, "Filistinli masum sivillerin korunması ve haklı davalarının desteklenmesi amacıyla, Filistinlilere yönelik yardım faaliyetlerinin artırılması ve insani desteğin hiçbir engelle karşılaşmadan ulaştırılması" çağrısında bulunuldu.
Ayrıca yapay zekanın sorumluluk çerçevesinde kullanılması için İslami ilim modelinin ilkelerinin benimsenmesi önerilirken, bu ilkeler "Allah'a itaat, bilginin aktarılmasında doğruluk ve güvenilirlik, kişisel mahremiyetin korunması, topluma yönelik yanlış ve kışkırtıcı içeriklerden kaçınılması" şeklinde sıralandı.
Katılımcılar da araştırmalarda ve tebliğ faaliyetlerinde yapay zekadan yararlanılması gerektiğine dikkati çekti ve güvenilir kaynaklara erişimi kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmesini ve çevre sorunlarının da fetva kurumlarının öncelikleri arasına alınmasını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.