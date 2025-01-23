BM Komiseri Grandi: Suriye'deki değişiklikler yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşüne olanak tanıyacak
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Suriye'deki mevcut değişiklikler yerinden edilenlerin ülkelerine dönmesine olanak tanıyacak." dedi.
Beyrut
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Grandi başkent Beyrut'ta görüştü.
Görüşme sonrası açıklamada bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "8 Aralık 2024'te rejimin devrilmesinden bu yana 200 binden fazla yerinden edilmiş Suriyelinin Lübnan, Suriye, Ürdün ve diğer ülkelerdeki yerlerinden edildikleri ülkelerden Suriye'ye geri döndüğünün tahmin edildiğini" ifade etti.
Yerinden edilen Suriyeliler arasında çok sayıda geri dönmek isteyenlerin bulunduğunu belirten Grandi, geri dönenleri desteklemek istediklerini ve bu yönde çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Suriye topraklarındaki yeni yönetimle ilişkisinin yapıcı olduğunu aktaran Grandi, "yeni yönetimin yerinden edilenlerin geri dönüşü konusuna öncelik vermeye başladığını" kaydetti.
Aynı zamanda BMMYK'nin Suriyelilerin dönüşünü destekleyecek pratik bir yol oluşturmak için Lübnan'la birlikte çalışma arzusunu da ifade eden Grandi, Lübnan Devlet Başkanının bunu başarmak için uluslararası toplumla birlikte oynayabileceği rolün önemini vurguladı.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Lübnan ziyaretinin, Suriye, Türkiye ve Ürdün'ü kapsayacak yaklaşık bir hafta sürecek bölge ziyaretinin başlangıcı olduğunu ifade etti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise görüşmede, "yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşünün gerekliliğini" vurgulayarak, BM'den geri dönüş için gerekli desteği sağlaması talebinden bulundu.
Avn ayrıca, uluslararası topluma bu geri dönüşün sağlanması için maddi ve insani destek sağlama çağrısında bulundu.
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