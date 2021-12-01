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Dünya

BM Genel Sekreteri: Omicron yüzünden Afrika'ya seyahat apartheidı kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Afrika'da bazı ülkelere seyahat kısıtlamaları getirilmesinin "apartheid" olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Betül Yürük   | 01.12.2021
BM Genel Sekreteri: Omicron yüzünden Afrika'ya seyahat apartheidı kabul edilemez

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezinde Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle herhangi bir ülkeye seyahat kısıtlaması getirilmesinin "ceza niteliğinde olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Kısıtlamalar için "seyahat apartheidı" nitelemesinde bulunan ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Guterres, seyahat ve ekonomik angajman sırasında Kovid-19'un bulaşma riskini azaltmanın tek yolunun yolculara sürekli test yapılması olduğunu söyledi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de Kovid-19 nedeniyle Afrika ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını kınadı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.

Güney Afrika'da 1948'den itibaren 46 yıl boyunca resmi devlet politikası olarak uygulanan apartheid rejimi, ülkedeki Avrupa kökenli beyaz azınlık nüfusun, siyahlar ve diğer ırklardan üstünlüğünü temel alıyordu.

Bu kapsamda beyaz olmayan Güney Afrikalılara her alanda ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılırken özellikle siyahlara karşı ciddi baskı ve şiddet uygulanıyordu.

1980'lerden itibaren uluslararası toplumun şiddetli baskı ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan apartheid rejimi, 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın iktidara gelmesiyle resmen sona erdi.

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