Dolar
13.81
Euro
15.64
Altın
1,908.11
ETH/USDT
2,644.80
BTC/USDT
37,740.00
BIST 100
2,016.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden'dan Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 23.02.2022
Biden'dan Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım kararı

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazımı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmaya başladığı günden bu yana ABD'nin ortak ve müttefikleriyle Rusya'ya karşı güçlü ve ortak bir karşılık için çalıştığını belirtti.

Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bu ay yaptığı toplantıda da belirttiği üzere Berlin'in Rusya'ya yönelik adımlarda öncü olduğunu vurguladı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasına yönelik Almanya ile yakından çalıştıklarını vurguladı.


İki ülke arasında yapılan yakın istişarelerin ardından Almanya'nın dün Kuzey Akım 2 projesinin sertifikasyon sürecini durdurduğunu anımsatan Biden, "Bugün ben de yönetimime Kuzey Akım 2 AG'ye ve firma yetkililerine yaptırım uygulanması talimatı verdim. Bu adımlar, bizim Rusya'ya, Ukrayna'ya yönelik adımlarına karşılık uyguladığımız yaptırımların ilk bölümünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın bölgede gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi durumunda ABD'nin daha çok adım atmakta tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Biden, "Attığı adımlar ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tüm dünyaya daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Rus gazından ve diğer enerji türlerinden uzaklaşma dürtüsü verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Rusya'ya yönelik attığı adımlar dolayı da Scholz'a teşekkür etti.

Scholz, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
ABD
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak
Kovid-19 önlemlerini kaldıran İngiltere salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçti
DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı
İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor

Benzer haberler

Biden'dan Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım kararı

Biden'dan Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım kararı

ABD'de halk, ülkenin Ukrayna-Rusya çatışmasında öncü rol üstlenmesini istemiyor

ABD'nin başkenti aşı karşıtı kamyoncuların protestolarına hazırlanıyor

Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık verecek

Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık verecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 939 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 939 bini geçti
Batılı ülkeler, yeni yaptırımlarıyla Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor

Batılı ülkeler, yeni yaptırımlarıyla Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor