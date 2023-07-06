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Dünya

Biden ve Kristersson, savunma işbirlikleri ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yeni bir ABD-İsveç Savunma İşbirliği Anlaşması dahil iki ülke arasında derinleşen savunma işbirliklerini ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüştü.

Tuğçenur Akgün  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Biden ve Kristersson, savunma işbirlikleri ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüştü

New York

Beyaz Saray'dan Biden ile Kristersson'ın bugün Washington'da gerçekleşen görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, liderler, Ukrayna'ya verilen desteğe olan bağlılıklarını ve Çin'e karşı transatlantik çabaları koordine etme konularını masaya yatırdı.

Biden ve Kristersson, ayrıca, yeni bir ABD-İsveç Savunma İşbirliği Anlaşmasına doğru ilerleme dahil iki ülke arasında derinleşen savunma işbirliklerini görüştü.

Görüşmede Biden, İsveç'in bölgesel güvenliğe katkısını överek, bu ülkenin mümkün olan en kısa sürede NATO'ya üye olmasına olan taahhüdünün altını çizdi.

Liderlerin görüşmesinde iklim değişikliği ve telekomünikasyon alanındaki işbirlikleri gibi konular da yer aldı.

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