Biden, Orta Doğu'da "daha büyük bir savaşın çıkmasını engellemek" için çalıştıklarını söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliği endişeyle karşıladığını belirterek, "Bölgede daha büyük bir savaşın patlak vermesini engellemek için her şeyi yapıyoruz." dedi.
Washington
ABD Başkanı Biden, evinin bulunduğu Delaware eyaletinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.
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İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ilişkin endişeli olup olmadığı sorulan Biden, "Evet endişeliyim. Bölgede daha büyük bir savaşın patlak vermesini engellemek için her şeyi yapıyoruz. Bu konuda halen uğraşıyoruz." dedi.
İsrail ordusunun Beyrut'a yönelik hava saldırısı
İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.
İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini belirtiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.