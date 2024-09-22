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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah'ın Um Safa köyündeki işgali genişletiyor

Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Ramallah kentinin Um Safa köyünde hafriyat ve arazi genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Aysar Alais, Ömer Erdem  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah'ın Um Safa köyündeki işgali genişletiyor

Ramallah

Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait buldozerler, pazar sabahından itibaren Ramallah'ın kuzeyindeki Um Safa köyündeki Şami Dağı ve Ras Dağı'nda hafriyat çalışmalarına yeniden başladı." dedi.

Sabah, "Hafriyat ve el koyma çalışmaları yaklaşık iki hafta önce başlamıştı ve hedeflenen bölgenin büyüklüğü köy arazilerinin 500 dönümünü kapsıyor." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "çadır kurdukları bölgeye yaklaşılmasını engellediklerini ve gasbettikleri topraklarda yeni bir yerleşim kurmaya hazırlandıklarını belirten Sabah, İsrail ordusunun da topraklarını gasbedenlere koruma sağlamak için bölgede 24 saat nöbet tuttuğunu kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırıları 19 Filistinlinin ölümüne, 785'ten fazla kişinin yaralanmasına ve 26 Arap yerleşim yerinin tahliye edilmesine yol açtı.

İsrail verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin topraklarında kurulu yerlerde 720 binden fazla gaspçı İsraillinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk, 10'u kadın olmak üzere 716 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 750 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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