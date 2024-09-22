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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Karadağ'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarını protesto etti.

Lejla Biogradlija, Ahmed Muharrem  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Karadağ'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Rusmin Radic/AA

Podgoritsa

Podgoritsa'daki Karadağ Meclisi binası önünde toplanan kalabalık, "Özgür Karadağ, Özgür Filistin için" sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara ilişkin karar tasarısının mecliste oylanması talebinde bulundu.

Gazeteci Radmila Stojanovic, gösterideki konuşmasında, Gazze'de öldürülen insan sayısının Karadağ nüfusunun dörtte birine denk geldiğine işaret ederek, "Her gün onlarca Filistinli çocuk el veya ayaklarını kaybediyor. Bu biz vatandaşlar için kabul edilebilir bir durum değil. Siyasilerden de Gazze'de yapılan soykırıma seslerini yükseltmelerini bekliyoruz." dedi.

Aktivist Elvis Berisa da Filistinlilere yapılanlar karşısında susmak istemediklerini belirterek, "Masum insanlar öldürülüyor, aileler yok ediliyor." diye konuştu.

Filistin ve Karadağ bayrakları taşıyan kalabalık daha sonra kent merkezine yürüdü.

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