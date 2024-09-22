Karadağ'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarını protesto etti.
Podgoritsa
Podgoritsa'daki Karadağ Meclisi binası önünde toplanan kalabalık, "Özgür Karadağ, Özgür Filistin için" sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara ilişkin karar tasarısının mecliste oylanması talebinde bulundu.
- İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte 40 kişi öldü
- Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah'ın Um Safa köyündeki işgali genişletiyor
- İsrail askerleri baskın düzenlediği Batı Şeria'daki Al Jazeera ofisini kapattı
- Aksa Şehitleri Hastanesi, birkaç gün içinde hizmet dışı kalacağı konusunda uyardı
- İsrail’in Gazze’nin çeşitli noktalarındaki saldırılarında 43 Filistinli öldü
- Alman polisinin Filistin gösterisinde 10 yaşındaki çocuğu gözaltına alması tepki çekti
Gazeteci Radmila Stojanovic, gösterideki konuşmasında, Gazze'de öldürülen insan sayısının Karadağ nüfusunun dörtte birine denk geldiğine işaret ederek, "Her gün onlarca Filistinli çocuk el veya ayaklarını kaybediyor. Bu biz vatandaşlar için kabul edilebilir bir durum değil. Siyasilerden de Gazze'de yapılan soykırıma seslerini yükseltmelerini bekliyoruz." dedi.
Aktivist Elvis Berisa da Filistinlilere yapılanlar karşısında susmak istemediklerini belirterek, "Masum insanlar öldürülüyor, aileler yok ediliyor." diye konuştu.
Filistin ve Karadağ bayrakları taşıyan kalabalık daha sonra kent merkezine yürüdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.